Robaba cables de Cantv en Caracas y lo delataron los vecinos: PNB lo atrapa en flagrancia

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Un operativo conjunto entre la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) culminó con la detención de un hombre en el sector Coco Frío, de El Junquito, en Caracas.

De acuerdo con el reporte oficial, el aprehendido fue sorprendido mientras cortaba y sustraía material de la red pública.

Robaba cables de Cantv en Caracas y lo delataron los vecinos

La pronta alerta de los residentes de la zona, quienes notaron la interrupción del servicio e identificaron la acción irregular, permitió la llegada de los funcionarios de los cuadrantes de paz.

Los uniformados atraparon al individuo en el sitio con más de seis metros de cable telefónico en su poder.

El detenido y el material incautado quedaron a la orden del Ministerio Público para el inicio del proceso legal por los delitos de sabotaje y hurto de infraestructura estratégica del Estado.

A raíz de este procedimiento, representantes de Cantv sostuvieron una reunión estratégica en la sede de la PNB de la parroquia Sucre.

En el encuentro acordaron dictar el taller denominado Seguridad en las Telecomunicaciones, una formación dirigida a los funcionarios policiales para optimizar la prevención, identificación y resguardo de las redes de telefonía e internet en la capital.

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