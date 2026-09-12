EEUU y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas y consulares: detalles

En un giro diplomático relevante, el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó este viernes 11 de septiembre la adopción de un acuerdo con las autoridades de Venezuela para el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambas naciones.

El anuncio coincide con la culminación de los trabajos de reacondicionamiento y remodelación de la fachada del Consulado General de Venezuela en Nueva York, ubicado en las inmediaciones de la Catedral de San Patricio en Manhattan.

La administración del presidente Donald Trump confirmó a la cadena NTN24 la reactivación de los vínculos consulares, permitiendo a las autoridades venezolanas la acreditación de personal diplomático en suelo estadounidense.

Plan de Tres Fases: El Gobierno estadounidense precisó que la colaboración con las autoridades venezolanas y la sociedad civil se enmarcará en un plan estructurado en tres etapas: Estabilización social e institucional. Recuperación económica . Reconciliación política y transición hacia un gobierno elegido democráticamente.

Acreditación de Representantes: La medida faculta el reinicio del proceso de acreditación de delegados y la reapertura progresiva de las sedes consulares venezolanas en territorio estadounidense.

Sede Consular en Nueva York

Registros fotográficos confirman que la sede del Consulado General en Nueva York pasó de un estado de abandono y deterioro —con pintadas y carteles acumulados durante años— a una fachada restaurada.

Las labores de reacondicionamiento se intensificaron desde el pasado 31 de agosto con cuadrillas de limpieza, quedando la infraestructura completamente lista este 11 de septiembre en vísperas de los eventos multilaterales de la Asamblea General de la ONU.

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