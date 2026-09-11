GOL Líneas Aéreas reactivará la ruta Caracas-San Pablo a partir del 15 de septiembre

La compañía aérea brasileña GOL Líneas Aéreas reanudará sus vuelos comerciales regulares entre la capital venezolana y la ciudad de San Pablo desde el próximo 15 de septiembre, restituyendo el enlace aéreo directo entre el país y el aeropuerto internacional de Guarulhos.

El itinerario contemplará tres itinerarios semanales programados para los días martes, jueves y domingos, estructura que busca atender el flujo de pasajeros de negocios y turismo, además de potenciar el intercambio comercial y logístico entre ambas naciones.

El restablecimiento de las operaciones hacia Caracas se inserta en el plan de crecimiento internacional ejecutado por la empresa durante el presente año en la región. Durante la reciente temporada invernal, la firma registró un incremento del 8% en la oferta de asientos y frecuencias en comparación con el mismo lapso del año previo, totalizando más de 500.000 plazas distribuidas en 2.847 vuelos dentro de su red suramericana.

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