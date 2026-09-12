Nuevas tarifas de New Jersey American Water: así aumentará tu factura desde el 15 de septiembre y quiénes reciben el crédito

Las familias que dependen del servicio de New Jersey American Water experimentarán un cambio en sus facturas a partir del martes 15 de septiembre de 2026.

Tras una resolución aprobada por la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey (BPU), se autorizó un ajuste tarifario que encarecerá el servicio de agua potable y aguas residuales en el estado.

No obstante, el impacto económico inmediato en los hogares vendrá acompañado de un mecanismo de compensación económica temporal derivado de demandas federales contra la contaminación química.

El desafío de la asequibilidad del agua en EEUU: informes de la EPA y de instituciones académicas como Rutgers University han señalado históricamente que millones de hogares en todo el país enfrentan dificultades severas para solventar los pagos de servicios básicos. En estados como Nueva Jersey, organizaciones de defensa del consumidor han documentado miles de cortes de suministro en redes privadas a lo largo de los últimos años, lo que pone de relieve la tensión entre modernizar la infraestructura hídrica y proteger la economía familiar.

¿De cuánto será el incremento y a quiénes afecta?

El reajuste aprobado representa un incremento anual en los ingresos de la compañía de unos $68 millones de dólares, una cifra considerablemente menor al 12% que la empresa había solicitado inicialmente ante los reguladores estatales a comienzos de año.

El impacto estimado en las facturas residenciales varía según el tipo de servicio contratado:

Servicio de agua potable: los clientes residenciales que consumen un promedio de 5.700 galones mensuales verán un incremento aproximado de $4 dólares al mes, elevando el costo de la factura promedio a cerca de $90.

los clientes residenciales que consumen un promedio de 5.700 galones mensuales verán un incremento aproximado de $4 dólares al mes, elevando el costo de la factura promedio a cerca de $90. Servicio de aguas residuales (alcantarillado): los usuarios conectados a estos sistemas también enfrentarán un ajuste promedio de unos $4 dólares mensuales.

los usuarios conectados a estos sistemas también enfrentarán un ajuste promedio de unos $4 dólares mensuales. Servicios combinados: los hogares que reciben ambos suministros experimentarán un impacto conjunto cercano a los $8 dólares mensuales.

+ Sin embargo, la cifra final reflejada en cada hogar está sujeta al municipio de residencia, el tamaño del medidor y el volumen de consumo registrado.

El respiro financiero: crédito temporal por el caso PFAS

A pesar de la entrada en vigor de las nuevas tarifas, los usuarios recibirán un alivio financiero inmediato gracias a la implementación del mecanismo conocido como PLUS (PFAS Litigation Universal Surcredit).

Este plan distribuye fondos provenientes de acuerdos judiciales federales entablados contra fabricantes de productos químicos -incluyendo a DuPont- por la contaminación de fuentes hídricas con sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS).

El monto del subsidio: los clientes elegibles recibirán un crédito directo de $9.88 dólares mensuales en sus facturas durante un periodo de 12 meses.

los clientes elegibles recibirán un crédito directo de $9.88 dólares mensuales en sus facturas durante un periodo de 12 meses. Impacto neto en el bolsillo: al restar este crédito del incremento tarifario, el resultado inicial para muchos hogares se traducirá en una reducción neta temporal de cerca de $6 dólares mensuales en agua potable durante el primer año de vigencia de la medida.

En el caso de los servicios combinados, el saldo neto representará una rebaja de casi $2 dólares mensuales durante el mismo periodo.

¿Por qué se implementan estos cambios en las tarifas?

De acuerdo con la directiva de New Jersey American Water, encabezada por su presidente Mark McDonough, la recaudación adicional es indispensable para sostener un plan de inversiones masivo que supera los $1.400 millones de dólares destinados a infraestructura. Entre los objetivos prioritarios se encuentran:

Sustitución de tuberías de plomo: reemplazar líneas de servicio obsoletas para garantizar la salubridad del suministro. Mitigación de "químicos eternos": adecuar los sistemas de tratamiento para cumplir de forma estricta con los umbrales exigidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) respecto a los PFAS, compuestos vinculados a riesgos graves para la salud humana. Mantenimiento general de redes: renovar decenas de kilómetros de tuberías principales, válvulas e infraestructura crítica afectada por el desgaste operativo y el cambio climático.

Alternativas de asistencia para clientes vulnerables: ante la desaparición de programas federales previos -como el LIHWAP-, las proveedoras y administraciones locales impulsan alternativas de integración. New Jersey American Water ha propuesto esquemas de inscripción automática a tarifas reducidas (como su programa H2O Help to Others) para aquellos usuarios que ya participan en subsidios energéticos federales como el LIHEAP, buscando simplificar un proceso burocrático que históricamente ha mantenido una baja tasa de participación ciudadana.

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