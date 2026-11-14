EEUU solicita 50.000 millones de dólares para renovar su red aérea

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, solicitó este viernes una asignación presupuestaria de 50.000 millones de dólares para ejecutar una modernización integral del sistema de control de tráfico aéreo, horas después de que una falla tecnológica obligara a suspender los despegues en todo el territorio estadounidense.

Durante una declaración pública, el funcionario explicó que su propuesta supera los 30.000 millones de dólares planteados inicialmente por el presidente Donald Trump para el sector aeronáutico. "El presidente ha pedido 30.000 millones de dólares, yo quiero 50.000 millones. ¿Qué es más importante que tener un sistema de control de tráfico aéreo que realmente funcione?", expresó Duffy al pedir nuevos equipos informáticos y de telecomunicaciones.

Asimismo, denunció que numerosas instalaciones aeroportuarias operan en condiciones precarias y señaló que algunas torres de control tienen casi un siglo de antigüedad. "Nuestros controladores de tráfico tienen techos con goteras, aire acondicionado que no funciona y ascensores que no funcionan. Quiero torres nuevas", afirmó el secretario tras calificar de "vergonzoso" el estado de varios aeropuertos.

Finalmente, el titular de Transporte subrayó la urgencia de aprobar los recursos para evitar nuevas paralizaciones masivas en la aviación comercial del país. "Tenemos decenas de miles de personas en aeropuertos, separadas de sus familias, sin saber dónde van a dormir esta noche", lamentó.

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