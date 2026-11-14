Caos aéreo en EEUU: más de 10.500 retrasos y 1.700 vuelos cancelados

La paralización indefinida de los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos, ordenada este viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) tras un fallo en los sistemas de comunicaciones, ha provocado más de 10.500 retrasos y alrededor de 1.700 vuelos cancelados en todo el país, de acuerdo con reportes de plataformas especializadas de rastreo aéreo.

Apenas dos horas y media después de que la FAA anunciara la medida a escala nacional, el portal FlightAware contabilizaba más de 10.500 operaciones demoradas. En paralelo, la plataforma FlightRadar24 advirtió a través de la red social X que las suspensiones de vuelos superan las 1.700 y continúan incrementándose con rapidez, impactando a cientos de miles de pasajeros.

Aeropuertos más afectados

El colapso operativo ha golpeado con mayor fuerza a los principales centros de conexión aérea del país norteamericano. Según los registros de rastreo, los terminales con mayor volumen de cancelaciones incluyen:

Chicago (liderando las afectaciones con entre 229 y 436 cancelaciones, según la métrica de cada portal)

Dallas-Fort Worth (417 cancelaciones)

Denver (392 cancelaciones)

Atlanta (entre 153 y 384 cancelaciones)

Charlotte (374 cancelaciones)

Nueva York: LaGuardia (205) y John F. Kennedy / JFK (189)

San Francisco (108 cancelaciones)

A pesar de la restricción general, medios locales y datos de seguimiento confirmaron que se ha autorizado el despegue de vuelos internacionales o transoceánicos que no requieren sobrevolar territorio continental estadounidense, tales como rutas desde la costa este hacia Europa, o salidas desde la costa oeste con destino a Asia y Hawái.

Descartan ataque terrorista

Ante la magnitud de la interrupción, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, descartó que el incidente esté vinculado con un atentado o amenaza criminal, precisando que el origen obedece estrictamente a "una interrupción en las telecomunicaciones".

El evento registrado este viernes marca la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va del siglo XXI. El primer antecedente ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, mientras que el segundo se produjo en enero de 2023 debido a una falla técnica en el sistema de notificaciones a los pilotos (NOTAM).

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