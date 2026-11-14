Suspensión de vuelos en EEUU: Trump descarta ciberataque

El presidente de Estados Unidos (EEUU ), Donald Trump, descartó este 13 de noviembre que la suspensión de vuelos en el país se deba a un ciberataque.

Durante una conversación con un periodista de Fox News, el mandatario estadounidense dijo qué podría deberse la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de este viernes.

Trump sobre suspensión de vuelos en EEUU

De acuerdo con las declaraciones del mandatario, hasta el momento ninguna persona u organización se ha atribuido un ataque contra los sistemas de aviación del país y descartó que la suspensión de los vuelos se deba a un ataque terrorista.

En este sentido, Trump informó que por el momento se sospecha sobre problemas de equipos antiguos y deteriorados que utiliza la FAA.

Equipos antiguos y modernización

Al respecto, Trump aseguró que la modernización de estos equipos viejos se encuentra actualmente en proceso, sin embargo, resaltó que las autoridades se encuentran trabajando con el fin de ubicar el origen de las fallas que provocaron la interrupción de estas operaciones aéreas.

Cabe destacar que la suspensión de estas operaciones ha afectado de manera importante el transporte aéreo en el país, con millones de pasajeros varados en distintos aeropuertos.

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