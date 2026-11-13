Frenan aumentos ocultos por vigilancia de datos en Nueva York: ¿Qué prácticas sancionarán con multas?

El Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York aprobó por una amplia mayoría de 44 votos a favor y 5 en contra un proyecto de ley pionero que prohíbe de forma terminante a las empresas utilizar algoritmos e información personal para fijar precios individualizados.

La medida busca frenar la práctica en la que los comercios aprovechan el historial de navegación, la ubicación o las compras anteriores para calcular cuánto está dispuesto a pagar cada consumidor en tiendas físicas y plataformas digitales.

Según El Diario NY, las investigaciones presentadas ante el cabildo detectaron casos alarmantes, como diferencias de hasta un 23% en los costos aplicados por aplicaciones de entrega de alimentos o aumentos injustificados en artículos electrónicos según el lugar geográfico del comprador.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, impulsora principal de la iniciativa, señaló que estas prácticas de vigilancia comercial son antiéticas y agravan drásticamente los problemas de asequibilidad que enfrentan las familias trabajadoras en la metrópoli.

Una vez que la legislación sea promulgada formalmente, los establecimientos comerciales contarán con un período de gracia de un año para adaptar sus plataformas tecnológicas y sistemas de cobro.

¿Qué prácticas comerciales quedan estrictamente prohibidas por la ley?

La normativa sanciona el uso, venta o intercambio de datos personales orientados a alterar o inflar los precios de los bienes y servicios según el perfil financiero del usuario. Las multas establecidas para las empresas infractoras alcanzan hasta los $1.000 dólares por cada violación detectada en las inspecciones de control municipal.

Sin embargo, el marco legal especifica que la prohibición no elimina las rebajas tradicionales ni los descuentos orientados al beneficio general de la ciudadanía. Las compañías mantendrán el derecho de ofrecer promociones estandarizadas siempre que se garantice la transparencia comercial.

• Prácticas y beneficios permitidos:

o Cupones y ofertas públicas: Promociones y cupones de descuento abiertos a todo el público en general.

o Programas de lealtad: Membresías, tarjetas de puntos y recompensas con condiciones e información explícitamente divulgadas.

o Descuentos por colectivos: Rebajas especiales destinadas a estudiantes, adultos mayores, veteranos y otros grupos elegibles.

o Dinámicas comerciales estándar: Ofertas del tipo "compre uno y llévese otro gratis" y rebajas por volumen de compra.

¿Cómo impactará esta normativa en el mercado neoyorquino?

La legislación contempla exenciones específicas para actividades altamente reguladas, tales como el sector de seguros y ciertos servicios financieros ligados al crédito, asegurando que no se afecten los mercados de riesgo supervisados por el estado.

Los defensores de los derechos civiles celebran la medida como un paso fundamental para garantizar que el valor de un producto dependa estrictamente de su calidad y no de la vulnerabilidad digital del comprador.

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