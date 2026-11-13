El papa León XIV recibió su nuevo DNI peruano durante su visita a Lima

El papa León XIV recibió su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico de manos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Lima, en el marco de la visita apostólica que realiza al país suramericano entre el 11 y el 16 de noviembre.

De acuerdo con un comunicado oficial del organismo peruano, el sumo pontífice —nacido en Chicago, Estados Unidos, y nacionalizado peruano tras más de dos décadas de labor pastoral en esa nación— solicitó mantener su domicilio fiscal y electoral registrado en Chiclayo, ciudad del norte donde fungió como obispo durante ocho años y obtuvo su ciudadanía el 24 de agosto de 2015.

La entrega del denominado "DNI 3.0" se llevó a cabo en la Nunciatura Apostólica en Lima. Debido a que el pontífice tiene 71 años, la normativa vigente establece que su nueva credencial electrónica no caduca, por lo que no requerirá futuras renovaciones.

Gestión iniciada en el Vaticano

El trámite formó parte de la campaña Identidad sin Fronteras del Reniec, un programa destinado a documentar a los ciudadanos peruanos residentes en el exterior. Para hacer posible esta emisión, funcionarios del ente identificador viajaron al Vaticano en 2025 con el objetivo de capturar los datos biométricos del líder de la Iglesia católica.

EFE/EPA/VATICAN MEDIA

Dos décadas de vínculo con Perú

Robert Prevost, nombre secular del pontífice, arribó por primera vez a territorio peruano en 1982, a los 28 años, tras ordenarse sacerdote para sumarse a una misión en Chulucanas (Piura). Posteriormente, en 1988, se trasladó a Trujillo, donde dirigió el seminario de su orden durante una década.

Tras un período fuera del país, regresó en 2014 como administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo y, un año más tarde, fue designado obispo titular por el papa Francisco. Asimismo, ocupó la segunda vicepresidencia de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) entre 2018 y 2023, y ejerció como administrador apostólico del Callao entre 2020 y 2021.

Tras recibir su documento en la capital, el papa León XIV se trasladó este viernes a Chiclayo, donde ofició una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas como parte de su itinerario oficial de seis días.

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