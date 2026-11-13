Frente frío en EEUU: estas son las zonas bajo amenaza de tormenta este fin de semana

Una masa de aire ártico y dos sistemas frontales simultáneos someten a Estados Unidos a condiciones meteorológicas extremas este fin de semana, afectando a cerca de 230 millones de personas con temperaturas gélidas y tormentas severas.

En el Este y el Sur profundo, el avance de un intenso frente frío provoca las primeras heladas de la temporada desde el valle del Ohio hasta el norte de Florida, donde el Panhandle y la Nature Coast registran mínimas cercanas a los 30F.

Paralelamente, el corredor de la interestatal I-95 entre Nueva York y Nueva Inglaterra recibe lluvias acompañadas de ráfagas de hasta 30 mph, mientras los Grandes Lagos, los Apalaches y las zonas montañosas del noreste acumulan las primeras nevadas significativas del otoño, con registros que superan las 12 pulgadas en la Península Superior de Michigan.

Otros datos

En el extremo opuesto del país, una profunda vaguada del Pacífico golpea California, Oregón, Washington y Nevada con lluvias torrenciales, alertas de inundación costera en la bahía de San Francisco y ventiscas en la Sierra Nevada que descargan hasta tres pulgadas de nieve por hora con ráfagas de 66 mph.

Este escenario climático coincide con la antesala de la temporada de viajes de Acción de Gracias en Estados Unidos, lo que obliga al Servicio Nacional de Meteorología (NWS) a mantener activas múltiples advertencias viales y de viento fuerte en carreteras clave del Oeste.

Hacia el domingo 15 de noviembre, la inestabilidad atmosférica se desplazará hacia Texas y Luisiana, donde un sistema proveniente de Baja California descargará tormentas eléctricas, lluvias intensas y un marcado descenso térmico con máximas atípicas en los 50F.

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