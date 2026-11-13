EEUU: así afecta a los vuelos en curso la falla de la FDA

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este viernes la suspensión total de todos los vuelos nacionales de salida por graves fallos en los sistemas de comunicación del control de tráfico aéreo.

Las aeronaves que ya se encuentran en el aire continúan hacia sus destinos y aterrizan con normalidad en Estados Unidos pese a la suspensión.

¿Qué dicen las autoridades?

El diario USA Today confirmó que las autoridades descartaron aterrizajes forzosos de emergencia y aplicaron la detención en tierra únicamente para los aviones que aún no habían despegado.

Por su parte, el portal de rastreo Flightradar24 reportó que más de 4 000 aeronaves volaban rumbo a territorio estadounidense al momento de emitirse la medida.

Sin embargo, el tráfico aéreo activo enfrenta ajustes operativos en las terminales de destino debido al bloqueo de las salidas.

Desvíos

La plataforma Flightradar24 advirtió que los controladores podrían desviar algunos vuelos hacia aeropuertos alternos si la acumulación de aviones en tierra satura las pistas y puertas de embarque.

Asimismo, medios como CNN en Español y RTVE destacaron que el personal de control gestiona caso por caso los vuelos internacionales entrantes, mientras los pasajeros que viajan para hacer escala en Estados Unidos pierden sus vuelos de conexión nacionales hasta que la FAA restablezca las comunicaciones.

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