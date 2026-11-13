Clima en el Norte de Texas: ¿Cómo el fortalecimiento récord de El Niño alterará las lluvias y el frío?

El fenómeno climático de El Niño se intensificó notablemente durante el último mes y ya se acerca a niveles históricos en el océano Pacífico.

Según el boletín diagnóstico más reciente, publicado el 12 de noviembre de 2026 por el Centro de Predicciones Climáticas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial superan el promedio en más de 4 grados Celsius en algunas zonas del este.

Esto confirma un evento de categoría "fuerte a muy fuerte". Los meteorólogos de la agencia federal calculan que hay más de un 79 % de probabilidades de que estas condiciones extremas se mantengan, al menos, hasta el trimestre de enero a marzo de 2027.

Aunque el calentamiento del océano marca un récord desde que comenzaron los registros, en 1950, sus efectos sobre el área metropolitana de Dallas-Fort Worth y sus alrededores se notarán en dos etapas muy distintas.

Lo que queda de noviembre en el Norte de Texas

A corto plazo, los residentes del Norte de Texas no deberían esperar el patrón húmedo que suele asociarse con El Niño.

Según el análisis de tendencias a largo plazo publicado por la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Fort Worth, este fenómeno rara vez modifica de forma significativa el clima de la región antes de Año Nuevo.

Durante las próximas semanas, otros dos patrones atmosféricos influirán en las condiciones locales: una fase muy negativa de la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) y una fase positiva del Patrón Pacífico-Norteamérica (PNA). Ambos favorecen temperaturas superiores a lo habitual y precipitaciones ligeramente por debajo del promedio en el norte y el centro del estado.

A menos que se produzca una irrupción temprana de aire ártico —una posibilidad remota relacionada con un calentamiento estratosférico repentino que los modelos siguen de cerca para finales de mes—, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que 2026 podría terminar entre los tres años más cálidos registrados en Dallas-Fort Worth.

El cambio drástico que podría traer el invierno de 2027

El impacto más fuerte de este potente El Niño se sentirá en el Norte de Texas a partir de enero.

El calor acumulado en el Pacífico podría funcionar como un motor atmosférico, fortaleciendo la corriente en chorro subtropical y empujándola hacia el sur.

En los condados del Norte de Texas, este patrón podría traducirse en:

Mayor frecuencia de tormentas invernales: Una corriente en chorro más activa podría llevar humedad constante desde el Pacífico y el Golfo de México hasta Texas.

Un invierno más húmedo y fresco de lo habitual: De enero a marzo de 2027, los pronósticos oficiales de la NOAA anticipan lluvias por encima del promedio y el paso más frecuente de frentes fríos.

Esto podría aumentar las reservas de agua, pero también el riesgo de hielo o aguanieve cuando coincidan el aire ártico y la humedad.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a los habitantes del Norte de Texas aprovechar el clima seco y templado de mediados de noviembre para preparar sus casas y vehículos, antes de que el patrón invernal cambie con la llegada del nuevo año.

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