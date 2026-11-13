Identifican a las dos mujeres tiroteadas en Pompano Beach: eran madre e hija

La Oficina del Sheriff de Broward arrestó a David Keith Thornton, de 64 años, bajo dos cargos de homicidio en primer grado tras ejecutar a tiros a Suzanne Courtade, de 66 años, y a su hija Meghan, de 23, frente a una residencia de Pompano Beach.

Los agentes acudieron al bloque 1500 de la avenida Southwest Fifth el jueves alrededor de las 8:00 p. m., donde los bomberos locales confirmaron el deceso inmediato de ambas mujeres.

Crimen

Las autoridades mantienen bajo reserva el móvil del crimen y el vínculo previo entre el sospechoso y las víctimas.

El doble homicidio sacude a una ciudad costera del condado de Broward que mantiene operativos policiales reforzados contra la violencia armada en zonas residenciales del sur de Florida.

El crimen provocó una ola de consternación en el condado de Broward, especialmente en el municipio vecino de Lauderdale-by-the-Sea, donde Suzanne Courtade desempeñaba labores como empleada pública.

Lamentos

El alcalde Edmund Malkoon lamentó el fallecimiento de la funcionaria y destacó su entrega al servicio comunitario.

Los residentes del vecindario levantaron un altar con flores y velas frente a la escena del ataque para honrar la memoria de ambas mujeres. Thornton permanece bajo custodia policial a la espera de su comparecencia inicial ante un tribunal de Florida.

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