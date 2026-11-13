El secreto detrás de la millonaria mudanza de Playboy a Florida y su nuevo club privado exclusivo

Playboy consolida su apuesta por el sur de Estados Unidos al acordar la compra del histórico hotel Freehand en Miami Beach por $12.5 millones, según revela una declaración financiera enviada a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

La operación, prevista para cerrarse el próximo 15 de diciembre, abarca un complejo de cinco edificios construido en 1936 en la calle 27 e Indian Creek Drive, adquirido al grupo hotelero londinense Generator.

La compañía destina aproximadamente cinco millones de dólares de capital inicial para la transacción, un monto que proyecta recuperar mediante la posterior comercialización de membresías exclusivas para un nuevo club privado.

El establecimiento, reconocido tanto por su formato de albergue y habitaciones económicas como por albergar el popular bar Broken Shaker y un jardín orgánico en la azotea, mantiene sus reservas y operaciones abiertas al público de forma temporal mientras la empresa define los detalles de su intervención arquitectónica.

Nuevo modelo de negocio

Este movimiento mercantil reedita el modelo de negocios que la marca implementó en el siglo pasado en el condado de Miami-Dade.

En 1970, el fundador Hugh Hefner invirtió 15 millones de dólares para inaugurar el Playboy Plaza en la misma zona turística, transformando un antiguo hotel Hilton en un complejo de 468 habitaciones con salones y espectáculos que posteriormente operó como condominios bajo el nombre de Castle Beach Club. Asimismo, la firma gestionó un club social en Biscayne Boulevard desde 1961 hasta principios de los años ochenta.

El actual director ejecutivo de la corporación, Ben Kohn, impulsó previamente la mudanza corporativa desde Los Ángeles hacia un penthouse en el edificio de oficinas Rivani, ubicado en la calle Michigan de South Beach, bajo un contrato de arrendamiento por once años que demanda un canon anual de 2.1 millones de dólares.

Otras estrategias

La estrategia incluye la habilitación de estudios de producción audiovisual para creadores de contenido y responde a la transformación operativa de la empresa, la cual suspendió la impresión de su icónica revista mensual en 2020 para enfocar sus recursos en el sector de la hospitalidad de lujo, la cultura y el entretenimiento digital.

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