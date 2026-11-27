La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) asumió este jueves la autoría del atentado perpetrado con drones cargados de explosivos contra una instalación policial en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia. El ataque, ocurrido el pasado lunes 23 de noviembre, dejó un saldo de tres civiles heridos —entre ellos un bebé de 18 meses— y al menos 60 viviendas afectadas en la zona limítrofe con Venezuela.

A través de un comunicado difundido por su Frente de Guerra Urbano Nacional, el grupo irregular detalló que la ofensiva se ejecutó aproximadamente a las 02:18 de la madrugada. Según el reporte, tres aeronaves no tripuladas impactaron dentro del comando del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor) sin provocar daños de gravedad ni bajas entre los uniformados.

No obstante, al menos otros dos drones se precipitaron sobre las áreas residenciales colindantes del tradicional barrio Tasajero. De acuerdo con los reportes preliminares y la versión difundida tras el hecho, la activación de sistemas inhibidores de señal en la guarnición habría desviado el rumbo de los aparatos, provocando que cayeran y detonaran sobre las casas de los civiles.

Pérdidas materiales y reacción oficial en la frontera

Además de las 60 residencias con daños estructurales (dos de ellas en pérdida total), las ondas expansivas destruyeron un vehículo particular, interrumpieron el servicio eléctrico y ocasionaron destrozos en un hotel y una zona industrial adyacente. Vecinos del sector relataron momentos de pánico y solicitaron asistencia gubernamental para reconstruir sus hogares y pequeños comercios afectados.

Tras el suceso, las autoridades colombianas convocaron un consejo extraordinario de seguridad y ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita capturar a los autores materiales. Por su parte, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, rechazó el hecho a través de sus redes sociales y descartó cualquier posibilidad de diálogo con los responsables: "No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror", afirmó.

Del lado venezolano, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, lamentó el incidente ocurrido a pocos kilómetros de la línea limítrofe y expresó su expectativa de que las autoridades del vecino país logren contener las acciones de los grupos irregulares en la zona.

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