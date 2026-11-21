Una joven venezolana oriunda del municipio Peña, en el estado Yaracuy, figura entre las tres víctimas mortales de un ataque armado ocurrido en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia. El hecho violento sucedió en horas de la madrugada y tuvo como blanco a un grupo de personas en situación de calle, con un saldo fatal de tres fallecidos y dos ciudadanos con heridas de gravedad.

Víctima: joven venezolana



Allegados y conocidos confirmaron la identidad de la víctima venezolana como Grecia Sáenz, de 24 años de edad, natural de Yaritagua. De acuerdo con los testimonios de su entorno cercano, la joven emigró hacia territorio colombiano hace poco más de diez meses en busca de mejores oportunidades y deja en la orfandad a dos hijos pequeños.

Luto en Yaracuy, Venezuela



La noticia sobre el fallecimiento de Sáenz generó profundo pesar entre sus familiares, vecinos y conocidos en el estado Yaracuy, quienes conocieron los detalles del suceso tras la difusión del caso en redes sociales y portales informativos locales. El ataque ocurrió de forma repentina durante la madrugada, momento en que las víctimas pernoctaban en la vía pública de la capital del departamento Norte de Santander.

Violencia en Colombia



Por su parte, diversos medios de comunicación colombianos advirtieron sobre el preocupante incremento de agresiones armadas contra ciudadanos que habitan en plazas, aceras y espacios públicos de la ciudad. Ante la gravedad de este episodio y la alarma social que provoca la reiteración de estos crímenes en la zona fronteriza, las autoridades policiales y judiciales de Colombia abrieron una investigación formal para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

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