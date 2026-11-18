Una joven venezolana identificada como Juaney Eleicat Escalona Pacheco Godoy, de 24 años, fue asesinada a tiros frente a su vivienda en la urbanización Los Nísperos, ubicada en San Martín de Porres, Perú.

El ataque ocurrió cuando mantenía una conversación telefónica en plena vía pública.

El hecho se registró minutos después de las 8:00 de la noche del pasado sábado. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, la muchacha caminaba cerca de su residencia mientras hablaba por celular, cuando un hombre vestido de negro apareció en la acera contraria y abrió fuego contra ella.

El atacante disparó cinco veces y la joven cayó sobre el pavimento. En medio de la confusión, el responsable tomó el teléfono móvil de la víctima y escapó del lugar.

La venezolana era conocida entre sus allegados como 'Fanny' y se dedicaba al comercio ambulatorio en Perú. Su ocupación es uno de los elementos que las autoridades toman en cuenta para establecer las posibles causas del homicidio.

Investigan posible extorsión

Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a un posible caso de extorsión o cobro de cupos por parte de mafias delictivas. Sin embargo, esta posibilidad todavía no cuenta con una confirmación oficial.

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