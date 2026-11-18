Un trágico accidente de tránsito ocurrido aproximadamente a las 6:00 de la mañana de este miércoles 18 de noviembre conmocionó a Maracaibo, estado Zulia.

El siniestro se registró en la Circunvalación 1, a la altura del puente Sabaneta, donde dos adolescentes perdieron la vida y otro menor sufrió heridas de gravedad.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Daniel Pérez, de 16 años, y Alejandro, de 12. Los jóvenes viajaban junto a otro adolescente en una carreta tirada por un burro cuando un automóvil Chevrolet Aveo negro, con placas BCC76L, los impactó mientras transitaban por la autopista.

La fuerza del choque provocó que los tres menores, la carreta y el animal fueran desplazados por una distancia considerable sobre el pavimento. El estruendo alertó a los habitantes de las zonas cercanas, quienes acudieron al lugar tras conocer lo ocurrido.

El tercer adolescente logró sobrevivir, aunque presentó lesiones de gravedad. De acuerdo con los reportes iniciales, fue trasladado de emergencia a un centro asistencial para recibir atención médica.

El accidente también afectó al burro que transportaba a los jóvenes, por lo que quedó pendiente su evaluación veterinaria debido a la magnitud de la colisión, según informó GM Noticias.

Las circunstancias exactas que provocaron el accidente todavía no han sido precisadas en los reportes disponibles.

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