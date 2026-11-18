Un despliegue conjunto de los cuerpos de seguridad y rescate permitió controlar un incendio estructural registrado en el establecimiento Repuestos Automotriz Glacial AIRTEC, ubicado en la intersección de la avenida María Teresa de la Parra con calle Hans, parroquia San Pedro del municipio Libertador en Caracas.

El fuego afectó la totalidad de la edificación de dos niveles de un total de 540 metros cuadrados en libre combustión. La planta baja operaba como expendio de equipos de refrigeración, mientras que el segundo piso funcionaba como depósito de accesorios del mismo ramo.

Operativo de rescate y evacuación preventiva

El comandante general de los Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, reveló en sus redes sociales que, durante las maniobras de seguridad, los funcionarios retiraron tres bombonas de gas de 43 kilogramos cada una y ejecutaron la evacuación preventiva de unas 45 personas.

Igualmente, informó que se instaló el Puesto de Comando Teresa de la Parra para coordinar los recursos en el sitio.

En las labores de extinción participaron comisiones de Protección Civil Libertador con dos unidades cisterna, junto con el apoyo de una unidad cisterna de la REDI, Protección Civil Baruta y Protección Civil Chacao.

El caso permanece bajo la responsabilidad del investigador de guardia y del inspector de riesgos especiales para determinar las causas que originaron el siniestro.

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