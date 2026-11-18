Un incendio de mediano alcance registrado la noche de este martes 17 de noviembre en el laboratorio de informática del Colegio San Ignacio de Loyola, ubicado en la avenida Blandín de La Castellana, municipio Chacao, fue confinado y extinguido en su totalidad por organismos de seguridad ciudadana sin que se reportaran personas lesionadas ni afectadas por inhalación de humo.

De acuerdo con el reporte oficial suscrito por el comisario jefe Carlos Arcia, director del Centro de Coordinación Policial de Chacao, la alerta ingresó al Centro de Operaciones Policiales alrededor de las 7:54 p. m., movilizando de inmediato a patrullas y comisiones motorizadas de la Policía Municipal de Chacao que realizaban recorridos preventivos en el sector.

Los efectivos policiales ejecutaron el acordonamiento perimetral de la zona, restringieron el tránsito vehicular y peatonal y coordinaron la evacuación ordenada y segura del personal presente en el recinto.

Unidades de rescate, supresión de incendios y paramédicos de Protección Civil Chacao ingresaron con líneas de ataque para combatir el foco ígneo en el segundo piso del Módulo 2 de Bachillerato, logrando sofocar y enfriar el área antes de que el fuego se propagara a otros salones.

La dirección ignaciana confirmó que no tendrán actividades académicas este miércoles los alumnos de 2.º, 3.º y 4.º año de bachillerato mientras se inspecciona el módulo afectado, manteniéndose las clases regulares para educación inicial, primaria, 1.º y 5.º año.

"Para hacer inspección del área, se suspenderán las actividades escolares únicamente en el Módulo 2 de Bachillerato (segundo, tercero y cuarto año). Todos los demás niveles tienen clases normales", informó la dirección del plantel en un comunicado dirigido a la comunidad educativa.

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