Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a 20 años de prisión a Wilmer Jesús Colmenares González, un ciudadano venezolano de 27 años que ingresó de manera irregular a territorio estadounidense en 2023 y posteriormente encabezó una banda criminal dedicada al secuestro y al robo con allanamiento de morada en Dallas, Texas.

La sentencia fue anunciada por el fiscal federal Ryan Raybould y dictada por el juez federal Sam A. Lindsay, según lo reveló un reporte de prensa del Departamento de Justicia.

El magistrado determinó que la gravedad y la naturaleza atroz de los hechos, sumadas al papel de liderazgo del acusado, justificaron una pena superior a la recomendada inicialmente tras la declaración de culpabilidad emitida por el implicado el pasado 16 de julio.

Detalles del violento asalto en Dallas

De acuerdo con los documentos judiciales del caso, los hechos ocurrieron el 21 de septiembre de 2024, cuando Colmenares González y otros cuatro cómplices emboscaron a una persona en la entrada de su residencia en Dallas.

Los integrantes del grupo sometieron a la víctima con un arma de fuego, la derribaron al suelo y la obligaron a ingresar por la fuerza al inmueble.

Una vez dentro de la vivienda, los agresores inmovilizaron al propietario, lo golpearon reiteradamente en la cabeza con un arma de fuego y lo amenazaron con cuchillos, incluso con amputarle los dedos, mientras sustraían objetos de valor de la casa.

El cautiverio se prolongó por aproximadamente una hora, tras lo cual los delincuentes abandonaron a la víctima atada dentro del baño. Como consecuencia de la agresión, el afectado requirió atención psiquiátrica y terapia prolongada debido al severo trauma emocional sufrido.

Antecedentes delictivos y procesamiento federal

Durante la investigación conducida por la División de Campo de Dallas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), se estableció que el sentenciado organizó la banda de cinco personas menos de un año después de su ingreso irregular a Estados Unidos (EEUU).

Asimismo, el procesado admitió haber cometido robos y delitos de trata sexual en Venezuela antes de emigrar.

El fiscal federal Ryan Raybould subrayó que esta decisión judicial envía una advertencia clara contra quienes perpetran crímenes violentos en el Distrito Norte de Texas.

Otras cuatro personas enfrentan cargos federales por su participación en el mismo plan delictivo.

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