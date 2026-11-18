Dos estudiantes hispanos de la escuela secundaria East Coweta High School perdieron la vida y un tercero permanece en estado crítico en un hospital tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico durante una persecución policial en el condado de Coweta, en el estado de Georgia. La Patrulla Estatal de Georgia confirmó la identidad de las víctimas mortales como Alan Tzoy Solís, de 16 años y residente de Sharpsburg, y Ángel Vásquez-Agustín, de 17 años y vecino de Newnan.

Detalles



El suceso ocurrió la mañana del martes 17 de noviembre de 2026, poco después de las nueve de la mañana, cuando un agente de la Oficina del Alguacil del condado de Coweta detectó un vehículo Honda Accord que circulaba a exceso de velocidad por la carretera interestatal I-85 en dirección sur. El oficial encendió las luces de su patrulla para detener el automóvil, pero el conductor aceleró para escapar y tomó la salida 35 hacia la autopista estadounidense 29.

Reporte oficial



De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el automóvil alcanzó velocidades superiores a las cien millas por hora hasta que desapareció de la vista del agente en medio de una curva. Minutos más tarde, el oficial halló el vehículo completamente destrozado en una zona boscosa cerca de la intersección de la autopista 29 y la calle Minnie Sewell, en la localidad de Grantville, tras impactar contra una alcantarilla y un árbol.

Equipo de emergencia



Los equipos de emergencia y bomberos acudieron de inmediato al sitio del siniestro, donde declararon muertos en la escena a Solís y Vásquez-Agustín, quienes viajaban como pasajeros. Por su parte, los paramédicos trasladaron de urgencia en estado grave al conductor, un adolescente de 16 años, hacia el Hospital Grady Memorial en Atlanta, donde recibe atención médica especializada.

Directora de la escuela e investigación



La directora de East Coweta High School, Stefanie Easterwood, envió un comunicado a los padres de familia para expresar sus condolencias y ofrecer servicios de apoyo psicológico en el campus para los alumnos. En su mensaje, la directiva precisó que los tres adolescentes no asistieron a clases esa mañana, pues el accidente ocurrió cuando la jornada escolar ya había iniciado. El Equipo Especializado en Reconstrucción de Colisiones de la Patrulla Estatal de Georgia asumió el control de la investigación para esclarecer las causas exactas del choque y determinar si los ocupantes llevaban cinturón de seguridad.

Otros sucesos en Georgia



Esta tragedia coincide con otros dos hechos recientes que mantienen en alerta a las autoridades y comunidades del estado de Georgia. En la ciudad de Marietta, la policía del condado de Cobb busca a los hermanos Jeffrey y Jaden Ilunga, de 12 y 15 años, quienes desaparecieron tras huir de su vivienda cerca de Hidden Glenn Drive en posible compañía de otro menor de 14 años. Paralelamente, en Gainesville, los detectives investigan como homicidio la muerte de Daniel Alvarado Carmona, un joven hispano de 19 años que apareció con una herida de bala dentro del vehículo de su hermana.

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