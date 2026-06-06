¡En video! ​El papa León XIV llega a Madrid y sorprende al hablar de su equipo de fútbol favorito: así lo recibieron

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El papa León XIV inició este sábado en Madrid un viaje apostólico de siete días por España que también le llevará a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Reportes de CNN y El Mundo, informaron que el pontífice aterrizó por la mañana en el aeropuerto de Barajas, donde fue recibido por los reyes Felipe VI y Letizia, antes de trasladarse al Palacio Real para mantener un encuentro privado con la familia y saludar a las autoridades del Estado.

Durante esta primera jornada, unas 130.000 personas se han congregado para recibir al pontífice tras quince años sin visitas papales en el país. Tanto el monarca como el santo padr pronunciaron discursos marcados por la actualidad social y política.

Mensajes oficiales en el Palacio Real

En el salón de Columnas, el rey Felipe VI recordó el arraigo de la fe católica en la historia de España y elogió la labor social de la Iglesia y sus misioneros. Asimismo, el monarca alertó sobre el riesgo de olvidar los valores democráticos y los derechos humanos, y citó la encíclica papal Magnífica Humanitas para defender que la tecnología no debe subyugar a las personas.

Por su parte, León XIV ha pedido proteger la libertad religiosa y de conciencia, y definió a España como un pueblo lleno de pasión que ama la vida.

El recorrido transcurrió por las calles de Princesa, Alberto Aguilera y la glorieta de Bilbao hasta la plaza de Colón, punto en el que el papa se trasladó a un vehículo cerrado para dirigirse a la Nunciatura Apostólica.

Invitados y recorrido por Madrid

Al acto acudieron 250 invitados, entre los que se encontraban ministros, presidentes autonómicos, representantes sindicales y casi todos los expresidentes del Gobierno. Tras finalizar las audiencias, la familia real acompañó al pontífice a la capilla Real, donde la Escolanía del Escorial interpretó piezas de Franz Biel y Giovanni da Palestrina.

Posteriormente, el papa recorrió en el papamóvil las calles del centro de la capital, entre la Puerta del Sol y Cibeles, ante cientos de fieles que esperaban su paso antes de las celebraciones de este fin de semana.

Confesión futbolística en el avión: ¿de qué equipo es el papa?

Durante el vuelo hacia Madrid, el papa mantuvo su habitual charla con los periodistas y respondió con humor a una pregunta sobre sus preferencias deportivas entre el Real Madrid y el Barcelona. El pontífice aseguró entre risas que el papa es de todos los equipos, pero recordó su propio apellido al añadir que Prevost es seguidor del Real Madrid.

Intercambio de regalos institucionales

Los reyes han obsequiado al pontífice con una edición conmemorativa por los 550 de la proclamación de Isabel la Católica, un estudio histórico con mapas de América de los siglos XVI al XVIII, una colección de monedas que rinde homenaje al arquitecto Antoni Gaudí y un lote de productos agroalimentarios asturianos.

Por su parte, el papa entregó a los monarcas un mosaico del Cristo Sol, que reproduce una obra de la Necrópolis Vaticana del siglo III, y la medalla conmemorativa de su viaje, que incluye las imágenes de la Virgen de la Almudena, la Sagrada Familia y un diseño que evoca su paso por las islas Canarias.

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