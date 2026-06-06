ICE dejará de registrar a los inmigrantes que mueran tras salir de su custodia

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) modificó sus protocolos de transparencia al eliminar la obligación de reportar los fallecimientos de inmigrantes ocurridos dentro de los 30 días posteriores a su liberación.

Esta nueva directriz revoca una medida impuesta en 2021 bajo el mandato del expresidente Joe Biden, la cual buscaba evitar que la agencia eludiera su responsabilidad legal al excarcelar a personas con cuadros médicos graves o infecciones terminales.

Controversia

El Departamento de Seguridad Nacional defiende la reforma como una decisión de "sentido común", pero diversos especialistas en salud pública se oponen a la medida según una nota de The Associated Press.

Los voceros denuncian que la medida busca maquillar las estadísticas oficiales en medio de una expansión sin precedentes de la población recluida, la cual ya supera los 60.000 internos bajo la administración del presidente Donald Trump.

Índices

Los registros actuales revelan un panorama alarmante dentro de las prisiones migratorias, con al menos 18 decesos contabilizados en lo que va de año.

Esta es una tendencia que proyecta superar los máximos históricos de las últimas dos décadas debido a un incremento crítico de suicidios y patologías no tratadas.

Opinión de médicos

Epidemiólogos y directores médicos advierten que el periodo inmediato a la puesta en libertad representa la fase más importante para identificar negligencias institucionales, tales como diagnósticos tardíos o interrupción de tratamientos vitales.

A pesar de que el ICE sostiene que ofrece servicios de salud integrales y de alta calidad a sus internos, los analistas independientes aseguran que ocultar los desenlaces fatales posteriores a la custodia impedirá fiscalizar el verdadero costo humanitario de los centros de detención masiva en el país.

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