El Tesoro de EEUU ordena a los bancos bloquear cuentas de trabajadores inmigrantes indocumentados

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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ordenó a los bancos mantener una vigilancia estricta sobre el uso de los sistemas bancarios para el empleo ilegal de inmigrantes indocumentados.

Esta medida responde a la Orden Ejecutiva 14406 emitida por la administración del presidente Donald Trump para frenar lo que las autoridades califican como un abuso multimillonario al sistema fiscal.

Justificación

De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, los empleadores que contratan y explotan a trabajadores sin autorización laboral generan una competencia desleal, reducen los salarios de la región y facilitan el robo de identidad de ciudadanos estadounidenses.

Además, los informes oficiales señalan que estas redes canalizan fondos obtenidos de forma ilícita para financiar el narcotráfico y la trata de personas mediante organizaciones criminales transnacionales.

Motivos

La alerta financiera identifica al fraude en la nómina y el robo de números de Seguro Social como los mecanismos principales que utilizan empresas cómplices en sectores de gran volumen como la construcción, la agricultura, la hostelería y el servicio doméstico.

A través de estas maniobras, las compañías logran evadir impuestos fiscales y el pago de compensaciones laborales, mientras que los trabajadores acceden de forma irregular a servicios financieros y beneficios gubernamentales según detalla La Opinión.

Impacto

La magnitud de esta problemática quedó en evidencia durante el año 2025, cuando las instituciones bancarias reportaron más de 2.500 millones de dólares en actividades sospechosas vinculadas exclusivamente a fraudes de nómina.

Ante este panorama, el gobierno federal considera importante rastrear el dinero para desmantelar las estructuras económicas que sostienen la inmigración irregular dentro del territorio nacional.

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