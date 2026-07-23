"Está dirigiendo Venezuela": Donald Trump atribuye el control del país a su secretario de Energía

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo públicamente que el secretario de Energía de su administración, Chris Wright, "está dirigiendo Venezuela", al tiempo que elogió la labor que realiza el funcionario en el país.

Según las afirmaciones del gobernante republicano durante un acto en la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Wright estaría al frente de las dinámicas en territorio venezolano "mejor que nadie nunca antes".

De acuerdo con los antecedentes de la relación bilateral, Wright se trasladó a Venezuela el pasado 11 de febrero para reunirse con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, e inspeccionar infraestructuras de hidrocarburos. Posterior a dicho viaje, el Departamento del Tesoro aprobó las licencias 49 y 50, las cuales permitieron a corporaciones como Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol reanudar operaciones bajo supervisión estadounidense.

Las declaraciones de Trump se enmarcan en la estrategia expuesta por su secretario de Estado, Marco Rubio, orientada a incentivar inversiones de hasta 100.000 millones de dólares en la industria petrolera, manteniendo bajo custodia de Washington la administración de los ingresos generados por la venta de crudo.

El discurso de la Casa Blanca coincide con el reporte presentado por el Banco Mundial sobre la situación venezolana tras los terremotos del 24 de junio.

La institución financiera estimó en 19.600 millones de dólares los daños materiales directos provocados por el evento natural y advirtió que un proceso lento de reconstrucción podría comprometer el desempeño económico de la nación durante los próximos diez años.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube