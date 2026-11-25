La Administración de Estados Unidos celebró este martes 24 de noviembre el cierre de la cuarta ronda de negociaciones de reconciliación política celebrada en Venezuela entre la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN-2015), liderada por Dinorah Figuera, y el Gobierno interino venezolano, valorando los progresos institucionales orientados a crear condiciones para unos comicios libres, justos y creíbles.

A través de un pronunciamiento oficial, el portavoz del Departamento de Estado, Thomas “Tommy” Pigott, sostuvo que este proceso conducido por actores venezolanos sigue avanzando hacia la recuperación de las libertades políticas y la consolidación de un sistema democrático estable.

Entre los puntos señalados por la diplomacia estadounidense figuran los pasos dados para conformar un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) independiente, luego de que el pasado 18 de noviembre concluyera el lapso de postulaciones con un registro superior a los 1.300 aspirantes para cubrir 32 magistraturas y otros puestos directivos del Poder Judicial.

Reformas legales, medios de comunicación y exigencia de excarcelaciones

Washington también subrayó la relevancia de los pactos suscritos por ambas delegaciones para modificar legislaciones que el Gobierno estadounidense cataloga como represivas, entre las que destaca la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, cuya reforma tiene como plazo de aprobación antes de que culmine 2026.

De igual forma, el comunicado resalta que entre los entendimientos alcanzados en la mesa de negociación está la convocatoria a una consulta amplia con todas las organizaciones políticas para reformar la Ley de Partidos Políticos, incluyendo la actualización y renovación de sus registros y la creación de una defensoría dedicada a resguardar la participación política.

Así como el compromiso de revisar, actualizar y regularizar las concesiones correspondientes a diversas estaciones de radiodifusión.

Al exhortar a los negociadores a sostener el ritmo de cumplimiento de lo acordado, Pigott reiteró la demanda de la Casa Blanca sobre la situación de los detenidos por motivos políticos.

“Alentamos a ambas partes a continuar implementando sus compromisos, garantizando la participación de todos los actores políticos y avanzando hacia elecciones creíbles. Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata de todos los presos políticos”, manifestó el vocero.

Finalmente, el Departamento de Estado reafirmó el respaldo de la Administración de Donald Trump a estas conversaciones, enmarcándolas dentro de la estrategia de tres fases impulsada por el mandatario estadounidense y el secretario de Estado, Marco Rubio —estabilización, recuperación económica y reconciliación política—, con miras a lograr una transición democrática pacífica en el país suramericano.

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