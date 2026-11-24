Con el objetivo de continuar delineando la ruta hacia la reinstitucionalización del país y una eventual convocatoria a elecciones presidenciales, las delegaciones del Gobierno nacional y de la oposición venezolana tienen previsto instalar el quinto ciclo de conversaciones el próximo 10 de diciembre, según informó la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN-2015), Dinorah Figuera.

“El 10 de diciembre vamos a estar reencontrándonos nuevamente”, declaró Figuera tras ser consultada por la agencia EFE sobre la fecha pautada para retomar la mesa. Aunque la dirigente indicó que aún no está definido cuántas rondas adicionales requerirá el proceso, manifestó su aspiración de que “sean lo menos posible”.

Estas negociaciones se pusieron en marcha bajo el impulso de Estados Unidos, en consonancia con su plan de transición política para Venezuela. Aunque la líder opositora María Corina Machado no forma parte de la mesa de diálogo, ha expresado públicamente su deseo de que las conversaciones alcancen resultados satisfactorios.

Balance de la cuarta ronda en Caracas

El anuncio se produce luego de que este lunes 23 de noviembre ambas delegaciones cerraran en la capital venezolana la cuarta ronda de trabajo, tras siete jornadas de debate que culminaron con la firma de un documento conjunto suscrito por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la propia Figuera.

Durante ese encuentro —que se extendió entre el 13 y el 23 de noviembre a través de dos sesiones plenarias y cinco mesas técnicas—, las partes alcanzaron compromisos en cuatro áreas prioritarias: garantías para la libertad de expresión y el acceso a la información; gestión de la emergencia por el doble terremoto y recuperación del oro venezolano retenido en el Reino Unido; derechos políticos, económicos y sociales; y fortalecimiento de las instituciones democráticas.