Tras siete jornadas de deliberaciones en la capital venezolana, las representaciones del Gobierno nacional y de la oposición agrupada en la Asamblea Nacional electa en 2015 (AN-2015) anunciaron este lunes 23 de noviembre los resultados de la cuarta ronda de negociación, sellada con la suscripción de un documento conjunto encabezado por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y Dinorah Figuera, titular de la AN-2015.

El ciclo de conversaciones, desarrollado entre el 13 y el 23 de noviembre mediante dos plenarias y cinco mesas técnicas, articuló compromisos en cuatro ejes centrales: libertad de expresión y acceso a la información; atención a la emergencia derivada del doble terremoto y recuperación del oro depositado en el Reino Unido; garantías políticas, económicas y sociales; y fortalecimiento institucional.

En el ámbito comunicacional, las partes pactaron activar un procedimiento para actualizar y regularizar las concesiones del espectro radioeléctrico correspondientes a plantas televisivas y redes como ANTV, Fe y Alegría, Globovisión, Venezolana de Televisión (VTV), Venevisión, Televen y emisoras comunitarias, en estricto apego a la normativa vigente. De igual forma, resolvieron exhortar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a examinar las medidas administrativas vigentes sobre la televisión por suscripción.

Respecto a la disputa territorial por la Guayana Esequiba, el texto ratifica la defensa de los derechos históricos de Venezuela, desconoce el laudo arbitral de París de 1899 y reivindica el Acuerdo de Ginebra de 1966 como única vía válida para dirimir el diferendo con Guyana. Paralelamente, se trazó una hoja de ruta, que contempla encuentros con altas autoridades británicas, dirigida a gestionar el retorno del oro venezolano retenido en el Reino Unido para atender la contingencia provocada por el doble sismo.

Paquete de reformas legislativas y garantías partidistas

En materia de convivencia y reglas electorales, ambas delegaciones acordaron impulsar un gran acuerdo nacional y revisar un conjunto de instrumentos legales clave:

Ley contra el Odio: Las partes se sumarán a la consulta para reformar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, buscando despenalizar conductas, acotar la discrecionalidad en su aplicación y sustituir el enfoque punitivo por medidas preventivas, socioeducativas y administrativas.

Delincuencia Organizada: Se iniciará la modificación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo para precisar sus tipificaciones conforme a estándares internacionales, con la meta de sancionarla antes de que culmine 2026.

Ley de Partidos Políticos: Se convocará una consulta nacional con todas las toldas políticas para revisar su estatus legal, revalidación de registros, nóminas mínimas, plazos de constitución, acceso equitativo a medios públicos y privados, regulación de propaganda en redes sociales, paridad de género, participación juvenil y la creación de una Defensoría de Garantías de Participación Política.

Otras normas en agenda: Proseguirá el debate sobre la reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, mientras que en la próxima sesión parlamentaria arrancará la discusión vinculada a la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista.

Aval al proceso de renovación del Poder Judicial

Finalmente, el comunicado destaca el respaldo conjunto al desarrollo del cronograma para renovar las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura.

Ambas delegaciones felicitaron la concurrencia de 1.343 aspirantes inscritos y reconocieron la labor cumplida por el Comité de Postulaciones y el Consejo de Revisión dentro de los lapsos constitucionales y legales.