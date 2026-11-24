La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este lunes 23 de noviembre la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la producción nacional de libros, junto a un paquete de estímulos dirigido a reactivar la industria editorial y facilitar el acceso a la lectura en el país.

Los anuncios se produjeron durante el acto de clausura de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) en Caracas —evento que se desarrolló desde el pasado 13 de noviembre bajo el lema "Leer es renacer", con Rusia como país invitado y el estado Zulia como región homenajeada—.

"Me han pedido tres cosas y las he aprobado: la primera de ellas es que elimine el certificado Comex para la importación de libros, un plan de financiamiento para editoriales e imprentas para la producción de libros y se elimina el IVA para la producción nacional de libros", expresó la mandataria encargada ante representantes del sector cultural y editorial.

Los tres pilares de la medida

De acuerdo con lo expuesto durante el cierre de la feria literaria, las decisiones aprobadas por el Ejecutivo apuntan a destrabar cuellos de botella administrativos y tributarios que venía reportando el gremio editorial en los últimos meses:

Exoneración fiscal: Eliminación del IVA aplicado a la producción nacional de libros para reducir costos finales al lector.

Agilización aduanera: Supresión del certificado de Comercio Exterior (Comex) como requisito previo para la importación de obras editoriales, un trámite que había generado demoras y sobrecostos operativos a distribuidoras y librerías.

Apoyo financiero: Creación de un plan de financiamiento destinado a editoriales e imprentas locales con el objetivo de impulsar el tiraje dentro del país (cuyos montos, requisitos y fecha de entrada en vigor se detallarán próximamente).

El sector pide proteger la producción de textos escolares y cuadernos

Aunque las medidas tributarias y crediticias buscan dar oxígeno a una industria que ha operado muy por debajo de su capacidad real, empresarios del sector editorial y de las artes gráficas mantienen una postura de cautela frente a la flexibilización de las importaciones.

Representantes del ramo advierten que, si bien es positivo facilitar el ingreso de literatura general y obras que no se editan localmente, esperan que no se permita la importación masiva de textos escolares ni cuadernos. Los industriales subrayan que Venezuela cuenta actualmente con la capacidad instalada suficiente para cubrir la totalidad de la demanda educativa nacional, por lo que abrir las puertas a una importación a gran escala de estos rubros terminaría de golpear severamente a las imprentas, editoriales y fabricantes nacionales.

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