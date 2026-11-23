A cuatro días de la jornada de Black Friday fijada para el viernes 27 de noviembre, los centros comerciales de Venezuela exhiben una mayor disponibilidad de mercancía importada desde China, Estados Unidos (EEUU) y Europa, impulsada durante 2026 por la reducción del diferencial cambiario y un acceso más estable a divisas.

Así lo explicó el presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) y director de la Constructora Sambil, Alfredo Cohén, en declaraciones ofrecidas a Unión Radio.

Al respecto, precisó que el sector proyecta un aumento general en el volumen de ventas ubicado entre el 15 % y el 20 % al cierre de este año respecto al período anterior.

Oferta mixta que frena las compras en el exterior

De acuerdo con el representante gremial, la dinámica comercial actual combina el retorno de firmas internacionales con el posicionamiento de marcas venezolanas de larga trayectoria, entre las cuales mencionó la expansión de la firma nacional Gran Turismo, con 75 años de presencia en el mercado.

Cohén subrayó que esta variedad de tiendas y marcas en los pasillos comerciales del país cubre la demanda interna y elimina la necesidad de que los consumidores deban viajar al extranjero para realizar sus compras de temporada.

Horarios extendidos desde el Black Friday hasta diciembre

Para atender el incremento previsto en la afluencia de visitantes desde el próximo viernes 27 de noviembre —fecha clave para la rotación de inventarios— y a lo largo del mes de diciembre, los establecimientos afiliados a Cavececo activarán jornadas especiales.

El esquema operativo contempla horarios extendidos desde las 10:00 am hasta las 11:00 pm, junto a actividades recreativas y eventos en las instalaciones con el objetivo de distribuir el flujo de compradores y evitar aglomeraciones en tiendas y áreas comunes durante las semanas previas a las fiestas navideñas.

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