La aerolínea española Plus Ultra confirmó la suspensión temporal de sus operaciones aéreas entre España y Venezuela, medida que entró en vigor este lunes 23 de noviembre.

Dicha decisión forma parte de una serie de ajustes financieros y operativos que la empresa aplica para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

La compañía explicó que atraviesa un proceso de reestructuración ante las dificultades que enfrenta el sector aeronáutico, especialmente por el aumento de los costos operativos y del combustible. Estas condiciones han llevado a modificar sus operaciones y tomar medidas para afrontar la situación económica de la industria.

¿Qué pasará con los pasajeros afectados?

Plus Ultra informó que notificará por correo electrónico a los viajeros cuyos vuelos hayan sido cancelados. Asimismo, indicó que la atención de los casos dependerá del canal utilizado para adquirir los boletos, con el objetivo de facilitar las gestiones correspondientes.

Los pasajeros deberán seguir estas indicaciones:

Quienes compraron sus boletos mediante agencias de viajes tendrán que gestionar sus solicitudes directamente con ellas.

Los viajeros que adquirieron pasajes en la página oficial u otros canales de la aerolínea deberán acudir al portal de reclamaciones de Plus Ultra.

La empresa aseguró que atenderá las solicitudes conforme a las normativas vigentes y que dará prioridad a las personas cuyos viajes tenían fechas más próximas. De esta manera, busca organizar la atención de los afectados por la interrupción de la ruta y dar respuesta a los casos pendientes.

Sin fecha prevista para el regreso de los vuelos

Hasta el momento, Plus Ultra no ha anunciado cuándo retomará sus operaciones entre ambos países. La suspensión se mantendrá por tiempo indefinido, por lo que los pasajeros deberán estar atentos a cualquier actualización sobre la reactivación de los vuelos.

La aerolínea recomendó consultar sus canales oficiales para conocer posibles cambios en sus operaciones, nuevas disposiciones o información sobre la ruta España-Venezuela.

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