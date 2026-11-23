La recuperación económica de Venezuela seguirá como una quimera mientras el crédito permanezca reducido a niveles incompatibles con cualquier aspiración de desarrollo. Ninguna nación ha logrado expandir su producción, modernizar sus empresas y generar empleos de calidad sin un sistema financiero capaz de canalizar recursos hacia la inversión. El crédito es una condición básica para crecer.

La magnitud del rezago venezolano resulta difícil de exagerar. Según datos divulgados por Conindustria, toda la cartera de crédito del sistema bancario nacional ronda los 4.000 millones de dólares. Se trata de una cifra tan reducida que equivale a lo que administra una sola sucursal bancaria en Colombia. Ese dato revela la estrechez financiera que enfrenta el aparato productivo nacional y explica por qué miles de empresas deben recurrir casi exclusivamente a recursos propios para sostener operaciones, renovar equipos o ejecutar planes de expansión.

Las consecuencias son evidentes. Sin acceso a préstamos, una empresa posterga la compra de maquinaria, limita la reposición de inventarios, renuncia a incorporar tecnología y aplaza proyectos de crecimiento. Cada crédito que no se otorga significa menos productividad, menos competitividad y menos empleo. Para una economía que intenta consolidar su recuperación, esa realidad constituye un obstáculo de primer orden.

La experiencia internacional es contundente. Chile, Colombia y Perú fortalecieron durante años sus sistemas de intermediación financiera para respaldar la actividad productiva, especialmente la de pequeñas y medianas empresas. Obtuvieron como resultado mayores niveles de inversión, más dinamismo económico y una capacidad sostenida para crear riqueza. El financiamiento no llegó después del crecimiento: ayudó a hacerlo posible.

Por ello, resulta indispensable revisar las políticas que mantienen restringida la capacidad prestamista de la banca, comenzando por el encaje legal y otros mecanismos que reducen la disponibilidad de recursos para el crédito. La estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no basta. El país también requiere una banca con capacidad para financiar producción, comercio y emprendimiento.

Venezuela necesita más fábricas en actividad, más empresas en expansión y más empleos formales. Para lograrlo, debe asumir una verdad elemental: sin crédito adecuado no habrá inversión suficiente; y sin inversión, el crecimiento permanecerá como una promesa aplazada.

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