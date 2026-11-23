El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes 23 de noviembre de 2026 habrá temperaturas de hasta 39 °C y lluvias sobre al menos ocho regiones del país.

Según el pronóstico, durante la mañana, estarán predominando condiciones meteorológicas estables, con cielo parcialmente nublado a despejado e intervalos con nubosidad fragmentada en la mayor parte del país; no obstante, se estima desarrollo nuboso productor de lluvias o chubascos en zonas de Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

Para la tarde y la noche, prevalecerá cielo de parcialmente nublado a fragmentado en buena parte del territorio nacional, con algunos mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable, principalmente en la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, los Andes y Zulia; sin descartar precipitaciones débiles en Delta Amacuro y la región Central.

¿Cómo será el clima en la Gran Caracas?

Por otro lado y sobre la Gran Caracas, el Inameh estima nubosidad de parcial a fragmentada con algunas lloviznas en zonas montañosas del estado Miranda.

El resto del periodo se mantendrá con nubosidad fragmentada e intervalos parcialmente nublados.

En cuanto a los valores térmicos en la región Central, se proyecta una mínima de 18 °C en Los Teques y de 20 °C en Caracas y La Guaira, con máximas de 30 °C en Los Teques, 34 °C en Valencia y hasta 35 °C en Caracas, Maracay y La Guaira.

Temperaturas extremas por regiones

El cuadro de temperaturas extremas del Inameh muestra los registros más elevados en el sur y el occidente del país, donde Puerto Ayacucho y la Guayana Esequiba alcanzarán los 39 °C, seguidos por Ciudad Bolívar, Maracaibo, Barquisimeto e Isla de Aves con 38 °C, y Coro y Barcelona con 37 °C.

En contraste, los valores más frescos de la jornada se concentrarán en la región andina, con una mínima de 7 °C y máxima de 18 °C en Mérida, mientras que Valera y San Cristóbal oscilarán entre 18 °C y 28 °C.

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