La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, registró un sismo sentido de magnitud 4,1 en la escala de magnitud de momento (Mw) la madrugada de este domingo 22 de noviembre de 2026 en el occidente del país.

Reporte oficial



De acuerdo con el Reporte Sismológico Preliminar del Servicio Sismológico Venezolano, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 03:12:51,7 hora local venezolana (07:12:51,7 UTC). Los instrumentos de monitoreo ubicaron el epicentro en las coordenadas 10,636° de latitud norte y 70,131° de longitud oeste, a 43 kilómetros al sur de Pedregal (acimut 179°), en el estado Falcón, y a 48 kilómetros al oeste de Siquisique (acimut 279°), en el estado Lara.

Zona limítrofe



El boletín técnico detalla que el evento tuvo una profundidad superficial de apenas 2,4 kilómetros. Esta escasa distancia respecto a la superficie explica la percepción del temblor entre los habitantes de las poblaciones cercanas a la zona limítrofe entre Falcón y Lara. Hasta el cierre de este reporte, las autoridades locales y los organismos de prevención ciudadana no reportan daños materiales ni personas lesionadas tras el evento.

Funvisis



Antes de este sacudón de magnitud 4,1, la red nacional de estaciones de Funvisis detectó otros dos movimientos menores durante la misma madrugada del domingo: uno a la 01:19 HLV al noroeste de La Guaira y otro a las 02:49 HLV de magnitud 1,7 a 34 kilómetros al noroeste de Los Teques, en el estado Miranda.

Placas tectónicas del Caribe



La actividad sísmica en esta franja del occidente venezolano responde a la interacción constante entre las placas tectónicas del Caribe y Suramérica, zona donde convergen importantes sistemas de fallas geológicas como la falla de Oca-Ancón y la falla de Boconó. Según las estadísticas oficiales del organismo, Venezuela acumula 228 eventos sísmicos en lo que va de noviembre de 2026, todos bajo vigilancia permanente del Servicio Sismológico Venezolano.



Ante este tipo de fenómenos naturales, Funvisis reitera a la población el llamado a mantener la calma, verificar las vías de evacuación en hogares o centros de trabajo y acudir únicamente a canales oficiales para evitar rumores.

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