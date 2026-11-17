La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó sobre el registro de un sismo de magnitud 2,7 ocurrido la noche de este lunes 16 de noviembre al oeste de La Guaira, en la región litoral central del país.

De acuerdo con el boletín técnico emitido por el organismo sismológico nacional, el evento telúrico se produjo exactamente a las 8:55 p. m. (hora local de Venezuela), localizándose su epicentro a 10 kilómetros al oeste de La Guaira, en las coordenadas geográficas 10,628 grados de latitud norte y -67,022 grados de longitud oeste.

El reporte oficial precisó que el hipocentro tuvo una profundidad superficial de 8,6 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y los cuerpos de seguridad ciudadana no han reportado afectaciones estructurales, interrupciones de servicios ni personas lesionadas tras el movimiento.

"Funvisis exhorta a la población a mantener la calma ante este tipo de eventos, los cuales son normales en Venezuela

El registro instrumental divulgado por Funvisis detalla los siguientes datos:

Fecha y hora: Lunes 16 de noviembre de 2026, a las 8:55 p. m.

Magnitud: 2,7 en la escala de magnitud de momento (Mw).

Ubicación del epicentro: 10 kilómetros al oeste de La Guaira (10,628° N, -67,022° O).

Profundidad: 8,6 kilómetros.

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