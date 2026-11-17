Con el llamado a los profesionales del derecho a sumarse antes del cierre pautado para este miércoles 18 de noviembre, la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, celebró este lunes el volumen de candidaturas recibidas para renovar las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En un pronunciamiento oficial, la parlamentaria subrayó que esta fase de recepción de credenciales resulta determinante para estructurar un Poder Judicial acorde con los desafíos contemporáneos de la nación.

“Estamos solo a 48 horas para culminar el proceso de inscripción de aquellos aspirantes a magistrados y magistradas, para cumplir con un Tribunal Supremo de Justicia que esté a la altura de la demanda histórica que tiene Venezuela”, puntualizó Figuera.

Convocatoria abierta y proyección institucional

La líder opositora exhortó a los juristas que reúnan el perfil exigido a presentar sus recaudos, señalando que la integración del máximo juzgado constituye una vía directa para consolidar el Estado de derecho y el rescate de la institucionalidad.

“Tú puedes ser uno de ellos y construir una historia esperanzadora para el país, una historia que represente, en este caso, los derechos de todos los ciudadanos”, sostuvo al incentivar la participación ciudadana en el concurso.

De igual forma, interpretó el nivel de respuesta obtenido hasta la fecha como un respaldo al esfuerzo de reestructuración de los poderes públicos.

“La gran cantidad de participantes fortalece nuestra fe en Venezuela. El futuro de Venezuela está camino a la reinstitucionalización de la democracia”, sentenció.

Coordenadas para el cierre de inscripciones

La fase de postulaciones —enmarcada en las gestiones para recomponer el sistema de administración de justicia— concluirá formalmente en un plazo de dos días bajo las siguientes condiciones logísticas:

Fecha límite: Miércoles 18 de noviembre.

Horario de recepción: Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Sede habilitada: Museo Boliviano de la Asamblea Nacional, situado en la esquina de Pajaritos, en el centro de Caracas.