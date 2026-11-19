El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio, informó en el marco de la décima edición de Radiografía Retail a la venezolana que el abastecimiento navideño está garantizado en el país para la temporada decembrina.

Sobre la disponibilidad del producto emblemático de las fiestas y el movimiento comercial reciente, el dirigente gremial señaló: "El abastecimiento navideño está garantizado, e incluso en el caso de pernil, pernil venezolano, pernil nacional, presente en todos los supermercados, 3 mil toneladas fue nuestro estimado. El resto de los productos también presente y un incremento importante en ventas en las últimas dos semanas del veinte por ciento comparado con el mismo período del año anterior", dijo en declaraciones a Enumerados.

Expansión comercial y oferta en anaqueles

Durante el balance anual del sector, Atencio indicó que en lo que va de 2026 se abrieron 107 nuevos supermercados en Venezuela, con Zulia a la cabeza con 23 establecimientos, seguido por el Distrito Capital, Carabobo, Anzoátegui y Monagas.

El gremio proyecta 5 aperturas adicionales en el corto plazo, entre ellas una tienda en Santa Paula prevista para el 25 de noviembre, otra en La Guaira para el 17 de diciembre y dos nuevas sedes en Caracas.

En relación con el avance del sector en el litoral central y la oferta de artículos, Atencio afirmó

"Está en recuperación, pero, por ejemplo, hace dos semanas abrió una cadena de supermercados en Maiquetía y el 17 de diciembre abre otra. Es decir, estamos en proceso de apertura de tiendas también en el estado La Guaira".

Respecto a la mercancía, añadió: "Sigue estando en un balance noventa por ciento nacional o ensamblado en Venezuela y diez por ciento importado. Sin embargo, cuando vengan esos inversionistas extranjeros, vamos a privilegiar la producción nacional, pero el venezolano va a tener acceso u oportunidades de comprar esos productos que probablemente hoy no tiene oportunidad". Además, el gremio reportó la incorporación de 5.560 nuevos códigos de productos.

Medios de pago, financiamiento y autopago

Por otra parte, y en cuanto a las transacciones en caja, el dirigente detalló el comportamiento de la moneda y los canales digitales.

"98 % bolívares y solamente 2 % en divisas, 85 % de manera electrónica y hay cerca de un 15 % de los pagos que son pago móvil. Pero hay un fenómeno interesante, que es el de la aplicación compra ahora y paga después, la de color amarillo. Casi un tercio de las operaciones en los supermercados venezolanos que tienen esa aplicación pasan por ahí".

Sobre el crecimiento de las cajas automatizadas, Atencio puntualizó: "Cuando una cadena tiene autopago, al menos veinte por ciento de sus transacciones van por allí, pero la cadena del techo azul, que tiene autopago hace mucho tiempo, prácticamente dos tercios de las transacciones pasan por allí, por la autopago".

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