Un alto funcionario de la administración de Donald Trump sugirió recientemente a Guyana considerar la cesión de parte de su territorio a Venezuela, un planteamiento que tomó por sorpresa a Georgetown y obligó a Washington a asegurar que su política fronteriza permanece intacta, según reveló en exclusiva la agencia Reuters.

De acuerdo con tres fuentes citadas por el medio mencionado, Jeremy Lewin, exdirector de planificación de políticas del Departamento de Estado hasta finales de octubre, ofreció en una reunión en septiembre con el canciller guyanés, Robert Persaud, mediar en negociaciones con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Dos de las fuentes indicaron que Lewin llegó a mencionar la posibilidad de que Caracas asumiera un control parcial del Esequibo.

Se conoció que Lewin confirmó haber sostenido conversaciones "preliminares y confidenciales" con ambas partes bajo autorización directa de la Casa Blanca.

Explicó que las gestiones respondieron a una carta enviada por Rodríguez a Trump en mayo solicitando mediación estadounidense, tema que la mandataria encargada reiteró en julio durante un encuentro con Lewin en Caracas, donde también conversaron sobre posibles negocios de empresas estadounidenses en la zona.

El planteamiento generó alarma en el gobierno de Guyana. que sostiene que el estatus del Esequibo no es negociable, llevándolo a pedir aclaraciones urgentes a otros voceros del Departamento de Estado, quienes ratificaron que la posición oficial de EEUU sobre los límites no ha cambiado.

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