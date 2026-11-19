Con el objetivo de transformar el litoral central en un nodo logístico moderno y resiliente a casi cinco meses del doblete sísmico del 24 de junio, la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) consignó su hoja de ruta para la reconstrucción de La Guaira.

Este planteamiento podría tomar hasta 15 años de desarrollo. Richard Casanova, presidente de la comisión, explica que este lapso de tiempo ayudaría a transformar a La Guaira y que se vuelva en una referencia de recuperación tras un desastre a nivel mundial.

"Proponemos una ciudad turística, residencial y resiliente que se vuelva el hub de Venezuela", compartió.

El gremio advirtió que reponer lo dañado sin planificación repetiría las vulnerabilidades de 1999 y 2010, por lo que instó al Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional y la academia a suscribir un acuerdo de consenso más allá de las diferencias partidistas.

Durante las rondas de presentación y consulta del documento base, los voceros gremiales señalan que este plan no constituye una receta cerrada ni un punto de llegada, sino un punto de partida para el debate y la concertación nacional.

"Si la situación de La Guaira no sirve para unir a los venezolanos más allá de las diferencias, no sé qué podría entonces unir al país", expresó José María de Viena, ingeniero civil, parte de la comisión encargada.

El Plan de Reordenamiento Urbano, Reconstrucción y Transformación de La Guaira (PRUR) concibe al litoral como el centro geométrico de las Américas y la fachada marítima del país, integrando de manera sinérgica el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el Puerto de La Guaira y una red de desarrollo urbano denso, resiliente y de alta competitividad.

También explicaron que el análisis del PRUR se enriqueció estudiando las lecciones históricas de los diez sismos más devastadores y tsunamis del siglo XXI a nivel global. Al respecto, señalaron que la iniciativa parte de revisar rigurosamente tanto las buenas prácticas como los errores cometidos en experiencias internacionales previas, con el fin de emular modelos exitosos aplicables a la realidad de La Guaira

De tal manera, los ingenieros buscan construir un consenso amplio que involucre tanto al Ejecutivo Nacional como a las fracciones parlamentarias de oficialismo y oposición, entendiendo que la reconstrucción del litoral exige sumar voluntades por encima de cualquier brecha partidista.

Para garantizar su viabilidad, el marco técnico contempla microzonificación inteligente y un Cinturón Verde de Amortiguación Costera con parques lineales y arquitectura de masa cero, infraestructura ecoeficiente y desarrollo económico diversificado, impulsando un terminal híbrido de integración, distritos de industrias creativas y zonas francas bajo estrictos estándares de sismoresistencia (normas COVENIN con aislamiento elastomérico).

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