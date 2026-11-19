A casi cinco meses de los terremotos que azotaron al estado La Guaira el pasado 24 de junio, la directora de la Cámara de Comercio de la entidad, Shirley Camaran, desmintió las cifras oficiales de la reactivación ofrecidas por la Gobernación. Reveló mediante un informe gremial cerrado el 27 de agosto que el 63 % del tejido empresarial continúa afectado o con parálisis operativa debido al colapso financiero, la falta de créditos y la ausencia de exoneraciones tributarias.

El contraste entre los balances institucionales y la realidad que experimentan los empresarios en el litoral guaireño se mantiene como uno de los principales obstáculos para la recuperación económica regional.

Ante el reciente anuncio gubernamental que ubica en 64,5 % la operatividad comercial del estado, la directiva de la Cámara de Comercio de La Guaira (Cclg) aclaró que hasta la fecha no existe un registro oficial actualizado que refleje fielmente la situación real del tejido comercial, más allá del informe técnico elaborado por el gremio, el cual certificó un 63 % de establecimientos inactivos tras el doble sismo.

Los datos contenidos en el informe de evaluación de impacto demostraron un escenario crítico de vulnerabilidad, donde el 51,9 % de las unidades económicas permanece en situación de cierre temporal y un 11,1 % manifestaron no tener expectativas de reapertura. Apenas un reducido 6,1 % de los establecimientos logra operar con total normalidad, mientras que el resto sobrevive bajo limitaciones severas de horario o personal.

Los factores determinantes de esta parálisis apuntan de forma directa a los daños estructurales sufridos en las instalaciones, los cuales representan el 45,6 % de los motivos de inactividad, sumados a un severo daño patrimonial que destruyó total o parcialmente inventarios y maquinarias en el 82,7 % de los negocios evaluados.

En el plano financiero, la crisis se profundiza al constatarse que el 80,3 % de los comercios registra caídas drásticas de ingresos superiores al 50 % destacando de manera alarmante que más de la mitad de la muestra (56, 1 %) padece una perdida total de sus entradas económicas.

Actualmente, la organización adelanta una nueva encuesta digital abierta para medir con precisión la situación antes de finalizar el año, aunque la recolección de datos ha avanzado con lentitud debido a la escasez de recursos y limitado apoyo institucional para su difusión.

Esta asfixia de liquidez se ve agravada por la ausencia absoluta de medidas de alivio fiscal por parte de las autoridades, pese a mantenerse formalmente un decreto de estado de emergencia. Los comerciantes denuncian que no se han aplicado exoneraciones en tributos municipales o nacionales, lo que a corto plazo augura una proliferación de la informalidad ante la necesidad de reconstruir los locales y reponer inventarios "a pulmón propio", sin respaldo crediticio suficiente.

Ante este panorama, el 86,1 % de los empresarios exige como prioridad absoluta el acceso a financiamiento y créditos blandos adecuados a la magnitud de la tragedia, recordando que los montos otorgados hasta la fecha por la gobernación resultaron insuficientes.

Las perspectivas para el cierre de año con la temporada navideña en curso no son alentadoras, debido a la caída sostenida del consumo y al desinterés institucional por escuchar las propuestas gremiales. Desde la Cclg insisten en la urgencia de abrir canales de diálogo basados en la empatía y el reconocimiento de una tragedia que los guaireños han tenido que enfrentar mediante el esfuerzo propio.

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