El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció este miércoles 18 de noviembre que hay dos nuevas demoliciones programadas en el estado de La Guaira para el jueves.

Durante la transmisión de su programa semanal 'Con el Mazo Dando', el ministro Cabello aseguró que dos de seis torres serán demolidas de forma controlada tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Demoliciones controladas en La Guaira

De acuerdo con la información proporcionada por Diosdado Cabello, el jueves 19 de noviembre se llevará a cabo la demolición controlada de dos torres del complejo residencial La Llovizna, el cual se encuentra ubicado en el estado de La Guaira.

"Mañana son los de un sector que se llama La Llovizna; de ahí son seis torres, ya hemos demolido dos y mañana se van a demoler dos más", aseguró Cabello.

Demolición de alto riesgo en Chacao

Adicionalmente, resaltó que está pendiente la demolición del edificio San Felipe ubicado en el municipio Chacao del estado Miranda. Resaltó además que está demolición en particular es de alto riesgo, ya que la estructura está muy cerca de otras edificaciones y es de 20 pisos aproximadamente.

"Ya se hizo el trabajo de revisión de los cálculos, pero es de alto riesgo porque al lado tiene una casa, al otro lado tiene otra cosa, y el edificio tiene, creo que son 20 pisos; se ha venido haciendo un trabajo meticuloso y al detalle y en cualquier momento se tomará la decisión", afirmó el ministro.

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