Una maniobra mediática orientada a distraer la atención de supuestas averiguaciones por legitimación de capitales contra sectores opositores, así calificó este miércoles 18 de noviembre el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la entrevista realizada por el periodista Luis Olavarrieta a Yarian Revete, hija del fallecido cabecilla delictivo Carlos Luis Revete, conocido como alias "El Koki".

​Al abordar la repercusión pública suscitada por el testimonio de la joven —quien señaló presuntas conexiones entre voceros gubernamentales y la provisión de armamento y cobertura a la estructura criminal asentada en la Cota 905—, el responsable de la cartera de seguridad sostuvo que la difusión del material buscaba encubrir otro asunto.

"El fin de esa entrevista era tapar el escándalo del lavado de dinero de la oposición", afirmó Cabello, para luego insistir en la misma tesis: "En verdad lo que estaba tratando de tapar era el tema del lavado de dinero. Por eso las acusaciones contra el Gobierno sin ningún fundamento".

​Críticas a Olavarrieta, cuestionamiento de veracidad y reclamo por las víctimas

​El titular de Interior y Justicia dirigió fuertes señalamientos contra el comunicador social por proyectar, a su juicio, una imagen favorable del extinto líder criminal, y puso en duda la pertinencia de divulgar este tipo de materiales entre la población juvenil venezolana, enfatizando que los adolescentes y estudiantes de bachillerato no deben formarse una imagen idealizada de un jefe de banda delictiva.

​Bajo esa premisa, catalogó de "miserable" e "irresponsable" cualquier pretensión de limpiar la reputación de un delincuente ante las nuevas generaciones, y reprochó que no se diera cabida en el espacio a los afectados por la violencia de la megabanda, rememorando los homicidios y secuestros cometidos por la banda de Revete, en los que allegados eran extorsionados y amenazados para rescatar a sus familiares.

​"Es un acto de sinvergüenzura, de maldad, de mucha maldad. Es una burla para los familiares de los asesinados", sentenció el funcionario, tras exigir que se respete el duelo de quienes sufrieron el accionar de estas organizaciones.

Cabello también objetó la credibilidad de los relatos ofrecidos por la hija de Revete, apuntando que ella misma admitió haberse mantenido distanciada de las operaciones delictivas de su padre.

​Cuestionamiento al ejercicio periodístico

Asimismo, criticó la dinámica de las preguntas formuladas durante la conversación —en especial las referidas a una supuesta entrega de armas desde el Estado—, sosteniendo que esta clase de contenidos no puede escudarse en la libertad de expresión e interrogando sobre el mensaje que se transmite a quienes cursan estudios de comunicación social.

​Por último, alertó sobre el riesgo de que se multipliquen entrevistas parecidas con parientes de otros líderes de organizaciones delictivas —citando el caso de alias «El Niño Guerrero» y de otros criminales abatidos o prófugos— para retratarlos como héroes, advirtiendo que impulsar esas narrativas ubica a sus promotores al mismo nivel de quienes cometen delitos.

"Esa es la Venezuela que ellos quieren, la Venezuela de la violencia, esa es por la que ellos apuestan. Por eso nosotros somos la única garantía de paz en este país", concluyó.

​Las declaraciones del funcionario se produjeron pocos días después de que Luis Olavarrieta difundiera en plataformas digitales, el pasado 14 de noviembre, la conversación con Yarian Revete.

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