El proceso de recepción de postulaciones para renovar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela culminó este miércoles 18 de noviembre conforme al cronograma establecido, informó el diputado Luis Florido, integrante del Comité de Postulaciones Judiciales.

A través de un mensaje audiovisual difundido en su cuenta de la red social X, el parlamentario precisó que este viernes 20 de noviembre se dará a conocer el listado oficial de los aspirantes preseleccionados, etapa previa a la designación definitiva que corresponderá ejecutar a la Asamblea Nacional.

De acuerdo con el balance ofrecido previamente por el vicepresidente de la instancia evaluadora, el diputado Pablo Pérez, el comité contabilizó un total de 1.149 candidaturas inscritas desde la apertura de la convocatoria el pasado 28 de octubre, previéndose que el nombramiento final de los nuevos jueces se concrete el próximo 11 de diciembre.

"Seguimos trabajando con transparencia y responsabilidad para que la justicia sea independiente, idónea y esté al servicio de todos los venezolanos", expresó Florido al confirmar el cierre de la fase de recepción.

Cronograma judicial

En paralelo al cierre de las inscripciones, un bloque conformado por once organizaciones no gubernamentales (ONG) emitió un pronunciamiento conjunto exigiendo garantías estrictas sobre la imparcialidad de quienes optan a los cargos en el máximo tribunal.

Las organizaciones subrayaron que la renuncia a una tolda política o a un cargo público presentada después de la postulación, preselección o nombramiento no acredita verdadera independencia.

Solicitaron al Comité de Postulaciones Judiciales y al Consejo de Verificación publicar parámetros objetivos y precisos sobre cargos partidistas o funciones políticas previas, exigiendo además una declaración formal de vínculos e intereses.

Tras la difusión de la lista de preseleccionados este viernes, el proceso avanzará hacia la fase de evaluación y objeciones antes de la votación definitiva en el Parlamento fijada para el 11 de diciembre.

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