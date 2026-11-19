Este miércoles más de 30 familias que resultaron afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio, recibieron las llaves y documentos de sus nuevas viviendas.

Durante una actividad en el auditorio del Banco del Tesoro, ubicado en El Rosal, en Caracas, las familias afectadas pasaron a firmar los documentos que los acreditan como los nuevos propietarios de estos inmuebles.

Entregan viviendas a más de 30 familias

Durante la actividad, contaron con la presencia de los vendedores de estos inmuebles, el equipo de consultoría jurídica de la institución financiera y del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

Adicionalmente, se encontraba presente Jimmy Berríos, viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores, y actual presidente del Banco del Tesoro.

De acuerdo con Berríos, "hoy estamos acá gracias al Plan Venezuela Renace, cumpliendo con lo que él dice, el año 2027 va a ser muy positivo, el país va a tener una recuperación sana".

Adicionalmente, resaltó que "no dejemos de creer en el país que tenemos, al día de hoy vemos buenos índices económicos, la inflación de octubre fue la más baja hasta la fecha".

Agregó que la "presidenta Delcy destacó que el Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a cifras del Banco Central, tuvo un crecimiento de 7,42% en el tercer trimestre de 2026. Felicito a los compradores por sus viviendas y a los vendedores por la paciencia".

Afectados por terremotos en Venezuela

Los beneficiados de la entrega de viviendas de este miércoles, forman parte de los más de 3.500 soluciones habitacionales definitivas que ha ofrecido el Estado y las más de 100.000 viviendas que todavía se encuentran en procesos de intervención y rehabilitación.

El Banco de Tesoro es uno de los seis bancos estatales y privados que forman parte de la iniciativa de entrega de créditos de vivienda para los afectados por el doble terremoto del pasado 24J.

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