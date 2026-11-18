El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles 18 de noviembre que las unidades militares salvadoreñas desplegadas en Haití ejecutaron una operación aérea con helicópteros que destruyó por completo la lujosa residencia de Jeff Gwo Lwa, uno de los principales jefes armados de la coalición delictiva Viv Ansanm (Vivir Juntos).

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario compartió el registro audiovisual del bombardeo acompañado de un mensaje escrito en criollo haitiano, presentando la incursión armada como una acción simbólica en el marco de la conmemoración histórica de la independencia de la nación caribeña.

De acuerdo con reportes de la prensa local haitiana y datos confirmados por la Secretaría de Prensa de la Presidencia salvadoreña, el ataque se produce exactamente al cumplirse un mes de la emboscada registrada el pasado 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe, donde desaparecieron cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

"Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la batalla de Vertières", escribió Bukele junto al video del impacto de los proyectiles sobre la edificación.

Ofensiva aérea y acuerdo bilateral de seguridad

La destrucción del inmueble de Jeff Gwo Lwa consolida la escalada operativa de las tropas de El Salvador en territorio haitiano.

Esta incursión se suma al operativo ejecutado el pasado 10 de noviembre, cuando helicópteros salvadoreños demolieron la vivienda y el cuartel general de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, cabecilla de la pandilla 400 Mawozo, además de participar junto a la policía local en la recuperación del estadio nacional Sylvio Cator en Puerto Príncipe.

El contingente de más de 2.000 efectivos enviados desde finales de octubre mantiene como objetivo prioritario la localización de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras el ataque de octubre.

El anuncio coincidió con la reciente aprobación de un acuerdo bilateral de cooperación entre el Consejo de Ministros de Haití y el Gobierno de El Salvador, destinado a formalizar y respaldar jurídicamente la asistencia militar frente a la crisis de violencia.

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