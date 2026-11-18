El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el estado de emergencia en el condado Broward tras registrar hasta 15 pulgadas de lluvia en 24 horas, lo que provocó el cierre de escuelas públicas, severas inundaciones en Hollywood y Dania Beach, y colapsos viales que impactan de forma directa los desplazamientos diarios hacia Miami-Dade.

Según Diario Las Américas, ​las precipitaciones persistentes redujeron drásticamente la visibilidad en las principales autopistas, generando embotellamientos kilométricos en arterias vitales como la Interestatal 95.

​¿Qué zonas registran los mayores daños e inundaciones?

​Los sectores más golpeados por el desbordamiento del agua incluyen zonas residenciales y comerciales de Hollywood y Dania Beach.

​Las autoridades locales movilizaron equipos de emergencia para rescatar vehículos atrapados en pasos bajo nivel completamente anegados.

​El pronóstico meteorológico advierte que las lluvias continuarán durante el jueves y viernes debido a un frente estacionario.

​¿Cuáles medidas adoptaron las autoridades ante el temporal?

​Las Escuelas Públicas de Broward suspendieron por completo las clases presenciales y las actividades administrativas durante la jornada del miércoles.

​El Centro de Predicción Meteorológica alertó sobre la caída de hasta dos pulgadas adicionales de agua por hora en zonas urbanas críticas.

​Los expertos recomiendan evitar transitar por vías secundarias y monitorear los reportes de tráfico antes de salir de casa.

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