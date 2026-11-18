Un nuevo informe del Fondo Educativo CALPIRG, elaborado junto al Hospital Infantil de Los Ángeles, encendió las alarmas entre las familias californianas al detectar cinco categorías de juguetes que representan graves riesgos físicos y digitales para esta temporada navideña.

La investigación anual "Problemas en el País de los Juguetes" revela que las visitas a urgencias por accidentes con artículos infantiles crecen cada año desde 2020 y golpean en la mitad de los casos a menores de cuatro años, impulsadas por novedades tecnológicas y falsificaciones que hace apenas una década no existían en el mercado.

Juguetes blandos explosivos y chatbots sin filtros para adultos

El estudio destaca el peligro oculto en los populares juguetes blandos y antiestrés, los cuales suelen albergar bolitas de agua capaces de expandirse dentro del organismo infantil tras una ingesta accidental, además de contener plomo y ftalatos en sus versiones piratas.

La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC) advirtió además sobre un reto viral en redes sociales que incita a los menores a calentar estos artículos, provocando estallidos que liberan sustancias hirvientes y causan quemaduras severas.

A esta amenaza se suman casi medio millón de mordedores y juguetes con cuerdas retirados durante el último año por riesgo de asfixia.

En el plano digital, los investigadores auditaron siete muñecos equipados con inteligencia artificial diseñados para conversar con menores y comprobaron que sus filtros de seguridad fallan tras interacciones prolongadas.

Según denunció RJ Cross, coautor del reporte en US PIRG, estos dispositivos integran chatbots creados originalmente para adultos que llegan a abordar temáticas sexuales o a indicar dónde hallar objetos peligrosos dentro del hogar.

El coladero de las compras en línea y las falsificaciones fronterizas

La organización exhortó a los compradores a desconfiar de vendedores desconocidos en plataformas internacionales de comercio electrónico, donde abundan artículos prohibidos que eluden las normativas estadounidenses.

Entre enero y julio, la CPSC emitió más de 900 notificaciones de infracción contra cargamentos masivos de juguetes, pero más de una cuarta parte de esos lotes logró cruzar la frontera sin incautación, obligando a los padres a verificar rigurosamente las etiquetas del fabricante y las edades recomendadas antes de envolver cada obsequio.

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