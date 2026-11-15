Los Ángeles: seis lugares donde sirven la cena de Thanksgiving

Seis establecimientos gastronómicos del área metropolitana de Los Ángeles abren sus puertas este jueves 26 de noviembre de 2026 con menús especiales para celebrar el Día de Acción de Gracias.

La oferta culinaria del sur de California combina propuestas de alta cocina dirigidas por chefs de renombre mundial, recintos históricos y experiencias temáticas frente al océano Pacífico para quienes sustituyen la cocina casera por el servicio en sala.

Lugares

Según detalla Los Ángeles Daily News, estos sitios ofrecerán cena de Acción de Gracias:

Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach): El recinto marino organiza un almuerzo bufé en su terraza de 10:30 a 15:00 que incluye interacción con especies acuáticas, pavo, relleno y batatas confitadas por $95 por adulto y $72.50 por niño de 3 a 11 años.

(100 Aquarium Way, Long Beach): El recinto marino organiza un almuerzo bufé en su terraza de 10:30 a 15:00 que incluye interacción con especies acuáticas, pavo, relleno y batatas confitadas por $95 por adulto y $72.50 por niño de 3 a 11 años. Bourbon Steak Los Ángeles (237 S Brand Blvd., Glendale): El restaurante sirve un menú de tres tiempos entre las 12:00 y las 20:00 con pavo asado de raza tradicional, filete mignon, lenguado de Dover o pastel de langosta a $135 por adulto y $55 para menores de 5 a 12 años.

(237 S Brand Blvd., Glendale): El restaurante sirve un menú de tres tiempos entre las 12:00 y las 20:00 con pavo asado de raza tradicional, filete mignon, lenguado de Dover o pastel de langosta a $135 por adulto y $55 para menores de 5 a 12 años. San Laurel (100 S. Grand Ave., Los Ángeles): El chef español José Andrés lidera este espacio en el centro angelino y ofrece desde las 17:00 un menú degustación de varios tiempos por $179 por comensal, destacado por el pavo de Mary’s Farm, la lubina en salsa de mejillones con azafrán y la coca Idiazábal.

(100 S. Grand Ave., Los Ángeles): El chef español José Andrés lidera este espacio en el centro angelino y ofrece desde las 17:00 un menú degustación de varios tiempos por $179 por comensal, destacado por el pavo de Mary’s Farm, la lubina en salsa de mejillones con azafrán y la coca Idiazábal. The Capital Grille (3500 W. Olive Ave., Burbank): La casa de carnes y vinos dispone de turnos entre las 16:00 y las 19:45 para servir pavo asado a fuego lento con relleno de brioche y salvia, judías verdes con almendras Marcona y chutney de arándanos por $58 por adulto y $20 por niño.

(3500 W. Olive Ave., Burbank): La casa de carnes y vinos dispone de turnos entre las 16:00 y las 19:45 para servir pavo asado a fuego lento con relleno de brioche y salvia, judías verdes con almendras Marcona y chutney de arándanos por $58 por adulto y $20 por niño. The Queen Mary (1126 Queens Highway, Long Beach): El histórico transatlántico presenta el Brunch Real en el Grand Salon de 10:00 a 16:00 por $125 por persona, además de menús de tres tiempos por $46 en sus restaurantes Promenade Cafe y The Chelsea.

(1126 Queens Highway, Long Beach): El histórico transatlántico presenta el Brunch Real en el Grand Salon de 10:00 a 16:00 por $125 por persona, además de menús de tres tiempos por $46 en sus restaurantes Promenade Cafe y The Chelsea. The Raymond 1886 (1250 S Fair Oaks Ave., Pasadena): Esta residencia de estilo Craftsman en el casco antiguo de Pasadena atiende de 11:15 a 13:50 con tarifas de entre $49 y $99 por persona, ofreciendo pavo asado, costilla de ternera, salmón marinado o calabaza Kabocha.

Recuerde

Los comensales interesados deben gestionar sus reservaciones con antelación a través de los portales web de cada recinto, ya que la demanda en fechas festivas agota los cupos en todo el condado de Los Ángeles.

Asimismo, los precios publicados en estas cartas especiales excluyen los impuestos estatales de California y las propinas habituales por servicio.

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