Los Ángeles: se establece centro de evacuación en Alameda tras incendio

Los bomberos de Los Ángeles combatieron un incendio en un almacén de Central-Alameda que se reavivó el miércoles.

La alcaldesa Karen Bass ha establecido un centro de evacuación voluntario en el Centro Recreativo Fred Roberts para los residentes cercanos, especialmente aquellos con afecciones respiratorias.

Incendio

El incendio, que comenzó el domingo, generó una alerta de calidad del aire que se extendió hasta este jueves debido al denso humo que afectó el vecindario.

Las autoridades restringieron el tráfico en varias calles aledañas mientras los equipos de emergencia trabajan para controlar la situación.

Centro de rescate

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) logró avances significativos en la extinción del fuego, aunque las condiciones siguen siendo peligrosas para restablecer el servicio eléctrico en la zona afectada, según detalla La Opinión.

Hasta ahora, no se reportan heridos, y la causa del incendio sigue bajo investigación. La alcaldesa Bass ha instado a los residentes a registrarse para recibir alertas de emergencia y ha agradecido al personal del LAFD por su valiente labor en la contención del incendio.

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